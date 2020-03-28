İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı
İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine yolladığı "Uçak/ Otobüs" seferleri ile ilgili koronavirüs tedbirleriyle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, ''Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacak." derken, pazar ve marketlere çocukların alınmayacağını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Otobüs ile şehirler arası yolculuğun 'Seyahat İzin Kurulu'nun iznine bağlanmış olması nedeniyle taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir.
ÇOCUKLAR PAZAR VE MARKETLERE ALINMAYACAK
Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.
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