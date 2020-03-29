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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "48 saat hiç çıkma" çağrısı

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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VALİ YERLİKAYA'DAN 48 SAAT HİÇ ÇIKMA ÇAĞRISI

Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu. Vali Yerlikaya, "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul." ifadelerini kullandı.

Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"EVİNDE KAL İSTANBUL"

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

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