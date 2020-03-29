29 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
ABONE OL
VALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU!

, Twitter hesabından; "İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık durumu, karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak." açıklamasında bulundu.

, İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "EvindeKalİstanbul" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık durumu, karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak."

İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: "İSTANBUL'UN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA