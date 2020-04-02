İstanbul Avcılar'da sosyal mesafe örneği! Vatandaşlar bu kez uyarılara uydu
İstanbul Avcılar'da PTT önünde işlem yapmak için bekleyen vatandaşlar yeni tip korona virüse karşı polisin uyarılarını dikkate aldı. Vatandaşlar 1'er metre mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.
Yeni tip korona virüs salgınını engellemek amacıyla yetkililer tarafından vatandaşlara sık sık sosyal mesafe kuralı uyarıları yapılmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Avcılar Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) önünde bir dizi önlem alındı.
Alınan tedbirler kapsamında polis bariyer koyarak vatandaşların sosyal mesafeyi korumasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar 1'er metre arayla durarak mesafelerini korudu.
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