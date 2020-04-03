Ankara ve İstanbul'da balık istifi yolculuk yapan vatandaşlar isyan etti: Bunun vebali CHP’li belediyelerin omzunda
Koronavirüs salgınının Türkiye’de en yaygın olduğu şehirlerden olan İstanbul ve Ankara’da belediye otobüsleri daha fazla mesai yapmak yerine garajlarda ‘yatıyor’. İçişleri Bakanlığı kararıyla toplu taşıma araçlarında “yüzde 50 doluluk” kuralı getirilmişken, gözleri kâr hırsı bürüyen belediyeler ve otobüsçüler araçların büyük bir kısmını garajlarına çekti. Vatandaşlar da bu duruma isyan etti: "Bu vebali CHP'li belediyeler nasıl taşıyacak? Bunun vebali, CHP'li belediyelerin omzundadır"
Koronavirüs salgınının en yaygın olduğu İstanbul ve Ankara'da CHP'li belediyeler vatandaşın canıyla oynuyor. İçişleri Bakanlığı kararıyla toplu taşıma araçlarında "yüzde 50 doluluk" kuralı getirilmişken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halk otobüslerinin büyük bir kısmını İETT garajlarına çekerek vatandaşları zor durumda bıraktı. Ankara'da da benzer manzaralar yaşandı. CHP'li belediyelerin bu kritik süreçte böyle bir tasarrufa gitmesi toplu taşıma kullanmak zorunda kalan vatandaşların tepkisini çekiyor.
OTOBÜSLER TATİLDE!
Yeni Akit'in haberine göre sefer sayısı büyük ölçüde azaltılan otobüs seferleriyle duraklarda toplu taşıma araçları görülmez oldu. Çalışma zarureti dolayısıyla dışarı çıkan başta sağlıkçılar olmak üzere tüm işçiler, uzun süre otobüs duraklarında beklemek zorunda kalıyor. Bekleme süresi arttıkça duraklardaki yolcu sayısı da artış gösterirken, birçok noktada otobüsler yüzde 50 doluluk oranına ulaştığı için duraklarda durmayıp yolcuları almayarak geçiyor. Tepkisini dile getiren yolcular, "Bu vebali CHP'li belediyeler nasıl taşıyacak? Bunun vebali, CHP'li belediyelerin omzundadır" yorumlarını yapıyor.
ÖNEMLİ OLAN PARA DEĞİL SAĞLIK
Konuya ilişkin konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili AK Partili Fatih Ünal, CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ederek şunları söyledi: "Aylar önce Mansur Yavaş'a otobüs alınması, sefer sayılarının artırılması için yetki vermiştik. Ancak herhangi bir ilerleme göremedik. Şu anda Ankara salgından dolayı büyük risk taşıyor. Bu otobüslerin şu anda garajda bekletilmesinin kimseye bir faydası yok. Burada önemli olan para değil, insan sağlığıdır."
MANSUR'A 60 MİLYON EUROLUK YETKİ
AK Parti Altındağ Belediye Meclisi Üyesi Sinan Burhan da, şunları dile getirdi:"Mansur Yavaş, 'Meclis üyeleri bana kredi için onay vermiyor, otobüs almama onay vermiyorlar' dedi. Biz de 60 milyon euroluk kredi yetkisi verdik. Ancak 6 aydır bu konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı. Üstüne üstlük birde seferleri azalttı. Salgının yayılmasında toplu ulaşımın büyük bir etkisi var. Büyükşehir Belediyesi halkın sağlığıyla oynuyor."
CHP'Lİ BELEDİYEYE MESAFE UYARISI
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise şu ifadeleri kullandı: "Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüsleri bugün işe yaramayacaksa ne zaman işe yarayacak. ABB'yi otobüslerde ve metroda birer koltuğu kapatarak, sosyal mesafe kuralını uygulamaya davet ediyorum. İnsanımızın sağlığı her şeyden önemlidir."
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