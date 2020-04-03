İletişim Başkanı Altun: Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ettiğini ifade etti. Paylaşımdaki, "Bu cephe sarsılmaz" mesajı dikkat çekti.
Sosyal medya hesabı Twitter hesabından kampanyaya ilişkin bir video paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun Altun, şunları kaydetti:
"Bir aradayız, kardeşliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın tarafındayız. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor."
"BU CEPHE SARSILMAZ"
Altun'un paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:
"Türk Milleti, kardeşlikte sınır tanımaz. Vefakar, cefakar, onurlu, gururlu bir milletiz. Birlikte ağlar, beraber güleriz. Biz büyük Türkiye'yiz. Bugün birlik, dayanışma, yardımlaşma ve mücadele günüdür. Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem."
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