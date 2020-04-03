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İletişim Başkanı Altun: Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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DİKKAT ÇEKEN MESAJ: BU CEPHE SARSILMAZ

İletişim Başkanı , Başkan 'ın "Biz Bize Yeteriz " çağrısıyla başlattığı 'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ettiğini ifade etti. Paylaşımdaki, "Bu cephe sarsılmaz" mesajı dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı Twitter hesabından kampanyaya ilişkin bir video paylaşan İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Bir aradayız, kardeşliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın tarafındayız. tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz ' yardım kampanyasına Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor."

İletişim Başkanı Altun: Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK DEVAM EDİYOR

"BU CEPHE SARSILMAZ"

Altun'un paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Milleti, kardeşlikte sınır tanımaz. Vefakar, cefakar, onurlu, gururlu bir milletiz. Birlikte ağlar, beraber güleriz. Biz büyük Türkiye'yiz. Bugün birlik, dayanışma, yardımlaşma ve mücadele günüdür. Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem."

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