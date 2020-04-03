Bakanlık açıkladı! Saldırı girişimindeki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesi güneyinde düzenlenen operasyonda saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken teröristlere karşı yürütülen kararlı operasyonlarda hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlı yaptığı son dakika açıklamasında saldırı girişiminde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı:

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."