Bakanlık açıkladı! Saldırı girişimindeki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesi güneyinde düzenlenen operasyonda saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken teröristlere karşı yürütülen kararlı operasyonlarda hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlı yaptığı son dakika açıklamasında saldırı girişiminde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı:
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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