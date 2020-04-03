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Bakanlık açıkladı! Saldırı girişimindeki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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SALDIRI YAPACAKLARDI! HEPSİ YOK EDİLDİ

Son dakika haberi... bölgesi güneyinde düzenlenen operasyonda saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’.

'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken teröristlere karşı yürütülen kararlı operasyonlarda hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlı yaptığı son dakika açıklamasında saldırı girişiminde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı:

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Kahraman Komandolarımız, bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'."

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK-YPG’li terörist öldürüldü SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 3 PKK-YPG’Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 PKK-YPG'li öldürüldü! SON DAKİKA HABERİ: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 4 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ!
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK-YPG’li öldürüldü SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 2 PKK-YPG’Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

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