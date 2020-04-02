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Son dakika: Turkcell 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL bağışladı

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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TURKCELL'DEN KAMPANYAYA ÖNEMLİ DESTEK

Son dakika haberleri... , 'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu.

Son dakika haberleri... , 'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu.

Turkcell'in bağışı ile toplam bağış miktarı 866.606.155 TL'ye çıktı.

Turkcell'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turkcell Türkiye'siz, Türkiye de Turkcell'siz olmaz. Bugün yine "Bizsiz Olmaz" diyoruz. Cumhurbaşkanımız himayesinde #BizBizeYeterizTürkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL katkıda bulunuyoruz. Turkcell olarak bu süreçte bayilerimizi, yüklenicilerimizi, çözüm ortaklarımızı ayakta tutmayı ve istihdama katkı sağlamayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu zor günleri el birliği ile aşacağımıza inancımız tam. Türkiye'nin Turkcell'i olarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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