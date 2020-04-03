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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sosyal yardım açıklaması: Teslim edilmeye başlandı!

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMASI

Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak 1000 liralık sosyal yardımların vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında nakit 1000 liralık sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı." ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sosyal yardım açıklaması: Teslim edilmeye başlandı! İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMASI: TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI!

Yerlikaya, "#EvindeKalİstanbul" ve "#BirlikteBaşarağız" etiketlerini kullandığı paylaşımında, yardımın teslim edildiğini gösteren bir videoya da yer verdi.

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