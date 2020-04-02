Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışladı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olarak maaşının yüzde 50'sini bağışlayacağını duyurdu.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olarak maaşının yüzde 50'sini bağışlayacağını duyurdu.

Bordo-mavili takımda destek kampanyası başlatan genç oyuncu, dayanışma pasını da Uğurcan Çakır'a attı.

Abdülkadir Ömür, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlayacağımıza yürükten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz."