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Son dakika: Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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MERKEZ BANKASI'NDAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA REKOR DESTEK

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Merkez (TCMB), 'na 100 milyon lira ile katıldıklarını duyurdu.

Merkez Bankasının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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