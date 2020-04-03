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AB Türkiye Temsilcisi Christian Berger'den A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye'nin yardımları nasıl karşılandı?

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI NASIL KARŞILANDI? FLAŞ AÇIKLAMA

, AB’nin zorlu bir sınav verdiği koronavirüse karşı A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. , "Ülkeler farklı politika izliyor ama AB’de adımlar atıldı. Virüsün ekonomi üzerinde etkileri olacak." dedi. Berger, "'nin ve 'ya yardımları çok güzel karşılandı." ifadelerini kullandı.

, A Haber'de AB'nin koronavirüse karşı verdiği zorlu sınava dair açıklamalarda bulundu. , "Ülkeler farklı politika izliyor ama AB'de adımlar atıldı" dedi.

Christian Berger, 'nin ve 'ya yaptığı yardım ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Christian Berger, "Yardımlar çok güzel karşılandı. İtalya ve İspanya giden bu yardımlar çok büyük takdirle karşılandı." ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Temsilcisi Christian Berger'den A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye'nin yardımları nasıl karşılandı? AB TÜRKİYE TEMSİLCİSİ CHRİSTİAN BERGER'DEN A HABER’E ÖZEL AÇIKLAMALAR! TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI NASIL KARŞILANDI?

"YAŞLI İNSANLARA KARŞI ÖNLEMLER TEK TEK ALINIYOR"

Berger, "Pandemi Asya'dan Avrupa'ya geçti ve şu anda İtalya ve İspanya'yı çok kötü şekilde etkiledi. Bu ülkelerde salgının önüne geçebilmek için önlemler alınıyor. Özellikle yaşlı insanlara karşı önlemler tek tek alınıyor." ifadelerini kullandı.

-İTALYA VE AVUSTURYA RAPORLARI-

Alınan önlemlere değinen Christian Berger, "Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde önlemler alınmaya çalışıldı ve insanlara izole olmaları tavsiye edildi. İnsanlar dışarı çıkmıyor. İtalya ve ile ilgili raporlar bize geldi. Artık vakalar yükseğe çıkmıyor bir sabitlenmeye geçti. Bu da önemli bir ölçü tabi ki…Buradaki çalışma diğer ülkelere örnek olabilir. Amaç yükseğe çıkmasını engellemekti ve ilk bu hedefe ulaşıldı." diye konuştu.

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"BAZI ÜYE ÜLKELER ÇOK KÖTÜ ETKİLENDİ"

AB'de yaşanan koronavirüs krizi ve ülkelerin yardımlaşma konusunda sınıfta kalması konusunda AB Türkiye Temsilcisi, "Buradaki krize ve nasıl ilerlediğine bakacak olursak. Buradaki bazı üye ülkeler de çok kötü etkilendi. AB buna iyi şekilde cevap verdi. Yeteri kadar danışmalık hizmeti vermeye çalıştı. Yeteri kadar adımlar atmaya çalıştı. Yeteri kadar maske ve ekipmanları dağıtmaya çalıştı. Ben Avrupa Birliği'nin yeteri kadar önlem aldığına inanıyorum." dedi.

"VİRÜSÜN EKONOMİ ÜZERİNDE ETKİLERİ OLACAK"

Yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Berger, "Virüsün ekonomi üzerinde etkileri olacak. Avrupa Merkez Bankası 750 milyar euroluk bir paket ayarladı. Özel sektörde ve devlet sektöründe çalışanları korumak için orta ve küçük ölçekli şirketleri korumak için bazı adımlar attı. İnsanların işinden olmaması ve hayatlarına devam edebilmesi için adımlar atıldı. Bu açıdan bakıldığı zaman AB birçok önemli adım attı." ifadelerini kullandı.

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"ÜLKELER FARKLI POLİTİKALAR İZLİYOR."

AB Türkiye Temsilcisi Berger üye ülkeler arasında koronavirüse karşı yürütülen farklı stratejiye ilişkin olarak, "Farklı ülkeler farklı politikalar izliyor kendi ihtiyaçlarını baz alarak. Avrupa Birliği olarak biz 30 günlük seyahat yasağı getirdik. Avrupa Birliği dışında kimse giriş yapamayacak. Uçuşlar düşürüldü. Birçok havalimanında aktiviteler düşürüldü. Bu gerçekten çok önemli bir karardı. " diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İTALYA VE İSPANYA'YA YARDIMLARI

Christian Berger Türkiye'nin İspanya ve Türkiye'ye yaptığı yardımla ilgili olarak, "Bence bu yardımlar çok güzel karşılandı. Bir şey öğrendik bu krizde… Birlikte çalışmalıyız ve birbirimize yardımcı olmalıyız, destek olmalıyız. İtalya ve İspanya giden bu yardımlar çok büyük takdirle karşılandı. Gerek medyada gerek kamuoyunda gerçekten çok güzel karşılandı. İş birliğinin bir etkisi olarak gözüktü" ifadelerini kullandı.

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