03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İBB'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi! Saat 06.15'te corona denetimine takıldılar!

İBB'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi! Saat 06.15'te corona denetimine takıldılar!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
ABONE OL
İBB'NİN SKANDALLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ!

'li corona virüs skandallarına bir yenisi daha eklendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli'de denetim yapan polis, durdurdukları servis aracının yüzde 50'den fazlasının dolu olduğunu ve ayakta yolcu aldığını belirlerken, minibüsteki yolcuların 'nin şoförleri oldukları öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının mevcut kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşıması yasaklanmıştı. Bugün sabah saat 06.15 sıralarında Sultanbeyli'de polis ekipleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsün servis olarak kullanıldığı belirlenirken, şoförlerinin taşıdığı tespit edildi.

CEZA KESİLDİ

Minibüste yüzde 50 kuralına uyulmadığı ve ayakta yolcuğu taşındığı belirlenirken, minibüs şoförü Cemil Y.'ye kabahatler kanunu kapsamında 'Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme' suçundan 392 lira para cezası kesildi.

Öte yandan minibüsün belgeleri kontrol edildiğinde aracın servis taşımacılığı için uygun olmadığı tespit edilirken, 6 bin 141 lira para cezası kesilerek 60 gün trafikten men edildi.

CHP'li İBB'den bir corona virüs skandalı daha! Bu fotoğraf sabah Edirnekapı İETT Garajı’nda çekildi CHP'Lİ İBB'DEN BİR CORONA VİRÜS SKANDALI DAHA! BU FOTOĞRAF SABAH EDİRNEKAPI İETT GARAJI’NDA ÇEKİLDİ
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yeni yalanı deşifre oldu! Otobüste en az 20 kişi var... İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN'UN YENİ YALANI DEŞİFRE OLDU! OTOBÜSTE EN AZ 20 KİŞİ VAR...
CHP'li belediyenin korona önlemi! 320 kişilik personel üst üste yolculuk yaptı CHP'Lİ BELEDİYENİN KORONA ÖNLEMİ! 320 KİŞİLİK PERSONEL ÜST ÜSTE YOLCULUK YAPTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA