İtalya Başbakan Yardımcısı Di Maio Türkiye'ye teşekkür etti

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Türkiye'nin yardımlarından dolayı Twitter hesabından teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Di Maio'nun açıklamalarına cevaben "Dostlar kara günler içindir." paylaşımında bulundu.

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında İspanya ve İtalya'ya yardımlarını ulaştırdı. Türkiye'nin uçakla gönderdiği sağlık malzemelerinin Roma'ya ulaşmasının ardından İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Twitter hesabından teşekkür etti.

"DOSTLAR KARA GÜNLER İÇİNDİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yardımlarından dolayı Twitter hesabından teşekkür eden İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'ya cevap verdi.

Bakan Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'ya cevaben "Dostlar kara günler içindir." paylaşımında bulundu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Radman görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye- Avrupa Birliği iş birliğini ele aldı.

Radman'ın ayrıca, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 22 Mart'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin dayanışma ifadelerinden dolayı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ettiği de bildirildi.

Çavuşoğlu, gün içinde Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile de bir telefon görüşmesi yaptı.