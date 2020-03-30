AB koronavirüs tedbirlerini onayladı
AB Konseyi, Kovid-19'a ilişkin özel tedbirler içeren düzenlemelere onay verildiğini açıkladı. Avrupa Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle 37 milyar avroluk fon kurulması ve uçuş izin kurallarının askıya alınmasını içeren acil tedbirleri onayladı.
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 37 milyar avroluk fon kurulması ve uçuş izin kurallarının askıya alınmasını içeren acil tedbirleri onayladı.
AB Konseyi, Kovid-19'a ilişkin özel tedbirler içeren düzenlemelere onay verildiğini açıkladı.
Buna göre, Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimine AB bütçesinden 37 milyar avroluk fon aktarılacak. Üye ülkeler, söz konusu kaynakla sağlık sistemlerini ve işletmelerini hızla destekleyebilecek.
Doğal afetlerde kullanılmak üzere kurulan AB Dayanışma Fonu, Kovid-19 gibi kamu sağlığıyla ilgili acil durumlarda da kullanılabilecek.
Hava yolu şirketlerinin uymak zorunda oldukları AB uçuş izinleri (slot) kuralları 1 Mart'tan 24 Ekim'e kadar askıya alınacak.
Söz konusu düzenlemeler AB resmi gazetesinde yayımlanmalarının ardından 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.
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