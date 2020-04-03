Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş "yardım" açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığından Kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardım çalışmaları hakkında son bilgileri paylaştı. Bakanlık açıklamasında , "Kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin büyüğümüze hizmet ulaştırdı." bilgisi paylaşıldı.İçişleri Bakanlığı, Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları çerçevesinde son 12 günde 1 milyon 27 bin büyüğümüze hizmet ulaştırdığını belirtti.
Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gideriyor. Gece gündüz demeden yardıma koşan vefa sosyal destek gurupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin kişinin, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti.
GECE GÜNDÜZ DEMEDEN YARDIM İÇİN KOŞTULAR
Vefa Sosyal Destek Gruplarına, 22 Mart-02 Nisan tarihlerinde 112 üzerinden 427 bin 530 arama, 155 üzerinden 236 bin 225 arama, 156 üzerinden 91 bin 842 arama, diğer numaralardan 400 bin 600 arama olmak üzere toplam 1 milyon 156 bin 197 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 1 milyon 27 binini 65 yaş ve üzeri vatandaşın ihtiyacı sosyal destek grupları tarafından yerine getirildi. 129 binden fazla bilgi talebi ise ilgili kurumlara yönlendirilerek karşılandı.
NASIL ULAŞILIR?
Vefa Destek Gruplarını Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanları oluşturuyor. Destek Gruplarına ulaşmak isteyen kısıtlaması olan vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralarını kullanarak istek ve taleplerini dile getiriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Ankara Kuşu" hakkında flaş gelişme!
- İBB'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi!
- Hakan Aygün gözaltına alındı! Dini değerlere hakaret etmişti
- Kızılay Genel Başkanı: Önümüzdeki hafta...
- Sorulardan birine cevabınız 'Evet' ise...
- Çin salgınla nasıl başa çıktı?
- AB Türkiye Temsilcisi Christian Berger A Haber’e özel açıklamalar
- RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme! Sağlık çalışanları üzerinden algı operasyonu yapmışlardı
- Bu fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi!
- Van'da korkutan bir deprem daha!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
- Son dakika: Van'da korkutan bir deprem daha! 3 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
- La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!
- Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
- Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?
- İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
- BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?
- EBA TV ders tekrarı izle: 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları full tek parça izle
- 3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar
- Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?