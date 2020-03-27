Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30 ’da toplandı. Toplantı sonrasında saat 19:15'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı. Hayatını kaybeden toplam vaka sayısının 92'ye yükseldiğini açıklayan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yeni tedbirler aldığını da belirtti. "Bakan Kurulu'nun 83 milyon için aldığı tedbirler var" diyen Koca, raporun Başkan Erdoğan'a sunulduğunu da duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basının karşısına geçti.

VAKA SAYISI AÇIKLANDI

"Dünya 2019 öncesine dönmeye başlıyor. Hasta sayısının 90 bine yaklaştığı ülkeler var. Asla o ülkelerin durumunda değiliz. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı. Türkiye yurttaşını koruyacak sıkı tedbirleri aldı. Şimdi durum çok farklı. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olaca. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu var. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor"

"Hastalığın kesilmesini sağlayacak şartlara uymak zorundayız. Bugün en önemli toplantımızı yaptık. Daha ileri tedbirleri almamız gerektiğini gördük. En önemli tedbir olan izolasyonu prensip haline getirdik. Hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Sosyal hayat en alt seviyeye inmeli."

Çalışma saatleri çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır. Teması en aza indirmeliyiz. Yayılmayı önlemeliyiz. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmeliyiz. Bilim Kurulu'nun 83 milyon için önerdiği tedbirler var.

Alınan tavsiyeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettim. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar kısa sürede üstesinden geleceğiz. Mücadelede gönlünü ortaya oyan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Son 24 saat 7533 test yapıldı 17 can kaybımız ile hayatın kaybeden sayısı 92 olmuştur. Toplam vaka sayısı 5 bin 698 olmuştur. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu oldu.

33 YAŞINDAKİ DİLEK HAYATINI NASIL KAYBETTİ?

33 yaşında kaybettiğimiz vatandaşımızla ilgili; ilk gördüğümüz vakalarda bir aileden bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurt dışı temaslı genç, babası ve amcası 60 yaş üstende yoğun bakımda tedavi edildi. Bütün taramaları yaparak bunu tespit ettik. Ailede ya da yakın çevrede bir üçüncü hasta daha oldu. Bir özel hastanede tedavisi devam eden bu hastanın muhasebe işlemleri için genel durumu iyi olan taşıcı olan kişi yakının muhasebe için hayatını kaybeden hastamızla temas ediyor. Hayatını kaybeden hatamız 5-6 yaşından beridir kronik hastalıkları olan, tedavi süreci geçiren ve direnci düşük bir hastamızdı. Bu hastamız hayatını kaybetmeden önce başka bir özel hastaneye gidiyor. Orada temasa geçtiği bir hastamız da hayatını kaybediyor. Bu hastalığı getiren kişi ise hayatta.

Herkesin kendisini izole ederek geçici yaşam sağlamasını istiyoruz.

BAKAN KOCA'DAN TEST AÇIKLAMASI

Biz testlerle ilgili hiç bir vatandaşımızın ücret vererek yaptırmaması gerektiğini söyledik. Testlerin nerelerde yapılması gerektiği iznini de bakanlık olarak veriyoruz. İzin olmayan yerde test yapılması uygun değil. Çünkü pozitif çıkarsa bizim hemen o hastaya ulaşmamız gerekiyor. Şahısların veya özel bir kuruluş kendi başına kit alarak bunu test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil bunun için gereken yapılacaktır. Her geçen gün testler için talebin arttığını biliyoruz.

Çin'deki eni kit Türkiye'ye getirildi. Bu test sonuç için gereken 4 - 5 saatlik süreyi 60 dakikaya indiriyor. 3 gündür bu şekilde devam ediyoruz ve gerekli laboratuvarlara verildi.

Test sayısı 7-8 binlere ulaştı. Önümüzdeki günlerde bu kitlerde 15 binlere kadar çıkacak. Hızlı testler için kit ile birlikte elimizde yeteri kadar kitimiz var. Her hangi bir kişi ya da kurum bizden izinsiz, bizim uygun görmediğimiz yerde test çalışması yapmasını uygun görmüyoruz. Gerekeni yaparız, yapıyoruz.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR"

Sağlık çalışanlarımızın çok riskli olan hekimlerimizin ve personelimizin Kovid-19 tanısı aldığı oldu. Sayılarını şuan söylememin doğru olmadığını, ancak onları korumak için tüm tedbirleri aldığımızı söyleyeyim. 3 milyon 615 bin tane N-95 maskesini 2 gün önce tüm kurumlarımıza dağıttık. Sağlık çalışanlarımızı korumak için hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Çok fedakarca çalışıyorlar.

Spor camiasında da pozitif vaka sayısı az değil. Gerekli tedbirleri izolasyon durumunu gerektiği gibi sağlayamazsak tüm camialarda görülür. Lütfen herkes kendisini izole etsin.

İl il vakaları baştan itibaren açıklamadık. Bir bölenin enfeksiyonun salgını taşıdığı, başka yerlerin taşımadığı, bir bölgeden bir bölgeye geçişlerin İtalya'da olduğu gibi olacağını düşündüğümüz için açıklamadık. Ama biz neyin nerede ne kadar olduğunu biliyoruz.

Şuan yoğun bakımlarımızda bir sorun yok. Solunum cihazı için yerli üretim çalışmalarımız oldu.

Umre'deki 350 vatandaşımız için çalışmalarımız sürüyor. Gelişme yaşandığında sizlerle paylaşacağız

"ÇİNLİ HEYET İLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Çin'den getirilen ilk örnek kit antijen kitiydi. Memnun kalmadık ve davamını getirmedik. Devamında Antikor kiti getirdik. 350 bin getirdiğimiz hızlı kit Antikor kitidir. İlk gelen kit hasta için kullanılmadı deneme amaçlıydı.

Çinli heyetle görüşüldü. Genel alınması gereken tedbirler ve tedavi ile ilgili yaklaşımlar paylaşıldı. Bu paylaşım önümüzdeki günler de devam ediyor olacak. Çin'in özel şartları var, oradaki farklılık var. Bizim de Türkiye olarak kendimize has, bu enfeksiyonun bir seyri var. Bu seyire göre Bilim Kurulu dünyadaki örnekleri de görerek önerilerini yapmış oluyor. Bizim bu anlamdaki önerilerimiz de sadece Çin değil dünya genelinde vakaların seyri sonucunda ortaya çıkan önerilerdir.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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