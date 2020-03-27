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Son dakika: Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs önlemi! Karantinaya alındılar

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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HAYDARPAŞA LİMANI'NDA KORONA ÖNLEMİ!

Son dakika haberine göre Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatında koronavirüs şüphesi nedeniyle hareketlilik yaşandı. Polis, geminin etrafından önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından şüpheli görülen mürettebat otobüs ile buradan götürüldü.

Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına yanaşan bir geminin mürettebatı, korona virüs riski nedeniyle karantinaya alındı. Maske ve eldiven giydirilen mürettebat otobüs ile götürüldü.



Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına yanaşan bir geminin mürettebatının, korona virüs riskine karşı önlem almak amacıyla karantinaya alındığı öğrenildi. Özel güvenlik önlemleri alan ekipler, gemi mürettebatına maske ve eldivenler giydirerek gemiden indirdi. Otobüse bindirilen mürettebat geminin olduğu yerden götürüldü.



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