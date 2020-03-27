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Son dakika: MSB'den kritik açıklama: MSB Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı ertelendi...

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: SINAV ERTELENDİ...

Son dakika haberi... 'den yapılan açıklamaya göre (2020-MSÜ) Başkanlığınca 2020 tarihine ertelenmiştir." denildi.

'den yapılan açıklamaya son dakika açıklamasında, " (2020-MSÜ) Başkanlığınca 2020 tarihine ertelenmiştir." denildi.

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