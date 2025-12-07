Haberler

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Olayda 2 kişi yaralanırken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 04:26

Kaza, saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz yönde etkilerken, TEM Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAPANAN YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç geçişleri bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

