Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik açıklama! Savunma sanayisi "Corona virüs" sonrası harekete geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Corona virüs bağlamında yaptığı açıklamada, "Bugünlerde aktif olarak konuşulan ventilasyon cihazları gibi konularda savunma sanayisi şirketleri sonuna kadar kapılarını açmış ve her türlü kabiliyetlerini sahaya sürmüş durumdalar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Corona virüs bağlamında yaptığı açıklamada, "Bugünlerde aktif olarak konuşulan ventilasyon cihazları gibi konularda savunma sanayisi şirketleri sonuna kadar kapılarını açmış ve her türlü kabiliyetlerini sahaya sürmüş durumdalar" dedi.

Demir, "Oluşan farkındalık milli teknoloji hamlesinin sağlık alanında harekete geçirilmesi için bir uyanma vesilesi olacak" şeklinde konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Uzun vadede geleceğimiz için millilik ve yerlilik kavramına son derece önem vermek gerekiyor. Sektörlerin birbirleriyle konuşması, yapacağımız alımlarda, kullanımlarda oradan azami faydalanılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"SAĞLIK KURALLARINA AZAMİ UYMALARINI ..."

İsmail Demir ayrıca "Sektörde oluşan bilgi birikimi ve personelin yetkinliği bizim için önemli. Onların sağlığını korumak ve maksimum ölçüde faydalı olmalarını sağlamak açısından hem faaliyetlerimizi sürdürüyoruz hem de sağlık kurallarına azami uymalarını garanti altına alacak tedbirlerle çalışmalara devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.