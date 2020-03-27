Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik açıklama! Savunma sanayisi "Corona virüs" sonrası harekete geçti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Corona virüs bağlamında yaptığı açıklamada, "Bugünlerde aktif olarak konuşulan ventilasyon cihazları gibi konularda savunma sanayisi şirketleri sonuna kadar kapılarını açmış ve her türlü kabiliyetlerini sahaya sürmüş durumdalar" dedi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Corona virüs bağlamında yaptığı açıklamada, "Bugünlerde aktif olarak konuşulan ventilasyon cihazları gibi konularda savunma sanayisi şirketleri sonuna kadar kapılarını açmış ve her türlü kabiliyetlerini sahaya sürmüş durumdalar" dedi.
"BİR UYANMA VESİLESİ"
Demir, "Oluşan farkındalık milli teknoloji hamlesinin sağlık alanında harekete geçirilmesi için bir uyanma vesilesi olacak" şeklinde konuştu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Uzun vadede geleceğimiz için millilik ve yerlilik kavramına son derece önem vermek gerekiyor. Sektörlerin birbirleriyle konuşması, yapacağımız alımlarda, kullanımlarda oradan azami faydalanılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
"SAĞLIK KURALLARINA AZAMİ UYMALARINI ..."İsmail Demir ayrıca "Sektörde oluşan bilgi birikimi ve personelin yetkinliği bizim için önemli. Onların sağlığını korumak ve maksimum ölçüde faydalı olmalarını sağlamak açısından hem faaliyetlerimizi sürdürüyoruz hem de sağlık kurallarına azami uymalarını garanti altına alacak tedbirlerle çalışmalara devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
DÜNYADA KORONAVİRÜS (CORONA VİRUS) VAKA SAYISI 500 BİNİ AŞTI! İŞTE TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM NASIL? 26 MART PERŞEMBE VERİLERİ |VİDEO
SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, KORONAVİRÜS VAKALARIYLA İLGİLİ SON RAKAMI AÇIKLADI | 26 MART PERŞEMBE
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Umreden gelenlere müdahalede geç mi kalındı?
- Bakan Koca koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamı açıkladı
- İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi
- İletişim Başkanı Altun'dan G-20 değerlendirmesi
- AYM AK Parti'ye yönelik skandal ifadelere 'düşünce özgürlüğü' dedi!
- Merakla beklenen site yayın hayatına başladı!
- Uzmanlar uyardı! Corona virüste en kritik iki hafta
- Güvenlik güçlerinden baskın! Binlerce ele geçirildi
- 170 öğrenci ve 14 tır şoförü karantinaya alındı
- Türkiye'den çok net mesaj: Haklarımızı koruyacağız
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Flaş gelişme! Marketlerin çalışma saatleri değişti: 2020 A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açılış kapanış saati
- EBA TV Lise tekrarı izle: 9, 10, 11, 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV Ortaokul tekrarı izle: 5, 6, 7, 8. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV İlkokul tekrarı izle: 1, 2, 3, 4. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?
- YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
- Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
- EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri
- Devletten 1825 TL destek! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 İŞKUR başvuru formu
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?