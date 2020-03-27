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İstanbul'da koronavirüs mezarlığı! Uzmanlardan cenazeyi yıkayanlara önemli uyarı!

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS MEZARLIĞI!

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin defni için Beykoz ve Kilyos’taki mezarlıklar belirlendi. Coronavirüsten ölenlerin defin işlemleriyle ilgili açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Ölüden bulaşma riski yok. Virüsün toprağa, oradan bitkiye, oradan da insana bulaşma gibi bir yolu yok. Ancak cenazeyi yıkayan kişinin maske, gözlük, eldiven ve önlük takması lazım." dedi.

'da corona virüsten ölenler kentin iki yakasında bulunan Beykoz ve Kilyos'taki mezarlıklara gömülecek.

bünyesinde kurulan , ilgili bakanlıklar ve 'in tavsiye kararları çerçevesinde, corona virüsten ölenler için normal gömü işleminin de devam ettiği bu iki mezarlık ayrıldı. Coronadan ölenlerin cenazeleri prosedür gereği tabutla gömülüyor. Yetkililerden alınan bilgiye, aile mezarlıkları tabutla gömü işlemine uygun olması halinde cenazeler, aile mezarlıklarına gömülebilecek. Cenaze sahipleri isterlerse de, cenazelerini, 6 ay ya da 1 yıl sonra aile mezarlığına nakledebilecek.

TOPRAĞA GEÇMEZ

Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, corona virüsten ölenlerin defin işlemleriyle ilgili şunları söyledi: "Ölüden bulaşma riski yok. Virüsün toprağa, oradan bitkiye, oradan da insana bulaşma gibi bir yolu yok. Virüsü hayatta kalanlar bulaştırıyor. Corona virüsten ölenlere normal defin işlemi yapılıyor. Cenaze ile temas edenlerin bütün önlemleri almaları, cenaze sahiplerinin de taziye ortamları yaratmamaları gerekiyor. Asıl bulaş yolu cenaze namazındaki kalabalıklar.

CENAZEYİ YIKAYANLARA UYARI

Ancak cenazeyi yıkayan kişinin maske, gözlük, eldiven ve önlük takması lazım. Kefenleyip mezara koyduktan sonra etrafa virüs bulaşması söz konusu değil. Tabuttan su sızıyorsa, buna dokunmak, elini yüzüne götürmek tehlikeli. Yani cenazeyle temas eden kişi tüm önlemleri alırsa, cenazeyi gömen kişilerin koruyucu tedbirleri varsa, tabutla da kefenle de gömebilir. Toprakla örttükten sonra bir problem kalmıyor."

Bu arada Çekmeköy Yukarı Baklacı mevkiinde bulunan ormanlık alan içerisine belediye ekipleri yeni mezar yerleri açtı. Çekmeköy ve Beykoz sınırları içerisinde kalan bu bölgede koronavirüsten ölenlerin gömülmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. ekipleri gelerek kalabalığı dağıttı.

Beykozlulardan büyük tepki! İBB'nin koronadan ölenler için belirlediği defin yeri yerleşim alanı çıktı! BEYKOZLULARDAN BÜYÜK TEPKİ! İBB'NİN KORONADAN ÖLENLER İÇİN BELİRLEDİĞİ DEFİN YERİ YERLEŞİM ALANI ÇIKTI!

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