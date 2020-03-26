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26.03.2020

Dünyada koronavirüs (corona virus) vaka sayısı 500 bini aştı! İşte Türkiye'deki son durum nasıl? 26 Mart Perşembe verileri |Video

Dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs (corona virus) vaka sayısı 26 Mart Perşembe günü itibariyle 500 bini aştı. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise dünya genelinde 23 bin rakamını aştı. Peki Türkiye'de son durum ne? Türkiye'deki koronavirüs yayılım hızı ne anlama geliyor? Uzman isim canlı yayında yorumladı.
Son dakika: Fahrettin Koca son verileri paylaştı! Türkiyedeki vaka sayısı 3.629a yükseldi | 26 Mart 2020 Perşembe SON DAKİKA: FAHRETTİN KOCA SON VERİLERİ PAYLAŞTI! TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISI 3.629'A YÜKSELDİ | 26 MART PERŞEMBE

CORONAV VIRUS HARİTASI SON DURUM ANLIK GÜNCEL VERİ....

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