27 Mart 2020, Cuma
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından açıklama: Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını korumaya devam edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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TÜRKİYE'DEN ÇOK NET MESAJ: HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Sözcüsü , 'ın iki gün önceki açıklamalarına yanıt olarak " 'de bir yanda diplomasi ve işbirliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir" sözleriyle çok net karşılık verdi.

Sözcüsü , 'nin deniz yetki alanlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın 25 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklama hakkında değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEK"

Aksoy yazılı açıklamasında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu açıklamasının talihsiz ve yanıltıcı bir açıklama olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

" meselesinin özünde Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı talepleri ve Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin ve haklarının hem Yunanistan hem de tarafından yok sayılması yatmaktadır. Bu kapsamdaki iddiaları AB aracılığıyla ve bu kurum içinde yayınlanan haritalarla meşrulaştırma gayretlerinin hiçbir hukuki değeri yoktur. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan'ın bir takıma da devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun en çarpıcı örneği, evvelki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere Meis Adası'dır. Türkiye Doğu Akdeniz'de bir yanda diplomasi ve işbirliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

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