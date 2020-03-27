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Koronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktılar! İşte koronavirüsün yeni merkezi

ABD güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İtalya, Çin, İran ve İspanya'yı geride bırakan ABD, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısının son 6 saatte 12 bin 982 arttığını açıkladı. İtalya'da mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısı 62 bin 13'e, Fransa'da 29 bin 155'e çıkarken, ABD son rakamı açıkladı. ABD, açıkladığı rakamla koronavirüsün yeni merkezi olduğunu da ilan etti.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 01:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 01:34
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Koronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktılar! İşte koronavirüsün yeni merkezi

Dünyada koronavirüs vaka sayısında ABD, Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

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Koronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktılar! İşte koronavirüsün yeni merkezi

İTALYA

italya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.

İtalya Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo., ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 62 bin 13'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 80 bin 539'a çıktığını duyurdu.

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Koronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktılar! İşte koronavirüsün yeni merkezi

FRANSA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1696'ya yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 922 artışla 29 bin 155'e yükseldiğini söyledi.

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Koronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktılar! İşte koronavirüsün yeni merkezi

ÇİN

Çin'deki güncel vaka sayısı ise 81 bin 285...

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Koronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktılar! İşte koronavirüsün yeni merkezi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "worldometre" internet sitesindeki bilgiye göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 6 saatte 12 bin 982 artarak 82 bin 179'a, ölü sayısı ise 131 artarak 1177'ye ulaştı.

Dün, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 238, ölü sayısı ise 802 olarak kayıtlara geçmişti.