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Koronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktılar! İşte koronavirüsün yeni merkezi
ABD güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İtalya, Çin, İran ve İspanya'yı geride bırakan ABD, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısının son 6 saatte 12 bin 982 arttığını açıkladı. İtalya'da mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısı 62 bin 13'e, Fransa'da 29 bin 155'e çıkarken, ABD son rakamı açıkladı. ABD, açıkladığı rakamla koronavirüsün yeni merkezi olduğunu da ilan etti.
Giriş Tarihi: 27.03.2020 01:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 01:34
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