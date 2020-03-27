Son dakika: Bursa'da "Corona virüs" baskını! Kaçak üretilen 10 bin maskeye el kondu
Son dakika haberine göre; Bursa'da "Corona virüs" fırsatçılarına yönelik şok bir baskın yapıldı. Operasyonda kaçak üretildiği belirlenen 10 bin N95 olarak tabir edilen maske, maske imalatında kullanılan stoklanmış yaklaşık bir ton ham madde ve üretim makineleri ele geçirildi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz ve sağlıksız şekilde maske üretimi yapan, malzeme stoklayan iş yeri ve şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Kestel Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Ş.A. ve T.U isimli şahısların, kaçak maske üretim atölyesi kurduklarını tespit etti.
Jandarma ekipleri, yetkililerle beraber kaçak maske üretimi yapılan atölyeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 bin N95 olarak tabir edilen maske, maske imalatında kullanılan stoklanmış yaklaşık bir ton ham madde ve üretim makineleri ele geçirildi.
Malzemeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilerek ruhsatsız açılan iş yeri belediye ekiplerince mühürlenirken, iki şüpheli gözaltına alındı.
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