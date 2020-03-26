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Son dakika: Başkan Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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Son dakika haberi... Başkan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan 'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Zirveye Birleşmiş Milletler,  ve 'nden temsilciler de katıldı.

, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin yapılacak ' 'ne Huber Köşkü'nden katıldı.

G-20 koronavirüs gündemi ile toplanıyor! Başkan Erdoğan, video konferansla katılacak |Video G-20 KORONAVİRÜS GÜNDEMİ İLE TOPLANIYOR! BAŞKAN ERDOĞAN, VİDEO KONFERANSLA KATILACAK |VİDEO

KÜRESEL KORONAVİRÜS MÜCADELESİ
Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüştü. Zirveye Birleşmiş Milletler, ve 'nden temsilciler de katıldı.

BAKAN ALBAYRAK DA EŞLİK ETTİ
Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı! İşte ilk görüntüler |Video SON DAKİKA HABERİ... BAŞKAN ERDOĞAN, VİDEO KONFERANSLA G20 LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILDI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

İŞTE G-20 ÜLKELERİ
G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, , , Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, , Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.

İşte zirveden diğer kareler:











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