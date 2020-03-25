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Başkan Erdoğan kritik toplantıya video konferansla katıldı

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN KRİTİK TOPLANTIYA VİDEO KONFERANSLA KATILDI

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Koronavirüs Toplantısına video konferansla katılarak, Sağlık Bakanı ve Bakanından bilgi aldı.

Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakanı Ziya Selçuk'tan bilgi aldı.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.,

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

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