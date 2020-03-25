Başkan Erdoğan kritik toplantıya video konferansla katıldı
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanından bilgi aldı.
Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bilgi aldı.
Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.,
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