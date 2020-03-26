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Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Jens Stoltenberg arasında kritik "koronavirüs" görüşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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TÜRKİYE İLE NATO ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

, ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ve NATO'nun bu konuda sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, NATO'nun bu konuda sağlayabileceği katkılar ve 2-3 Nisan'da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ele alındı.

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