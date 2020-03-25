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Son dakika: Başkan Erdoğan, bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, BAKANLARLA TELEKONFERANS ÜZERİNDEN GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre Başkan , bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü. Başkan Erdoğan, son durumla ilgili bakanlardan bilgi aldı.

Başkan , ülkemizde koronavirüse karşı alınan tedbirleri bir kez daha bakanlarla gerçekleştirdiği telekonferans toplantısında değerlendirdi. Bakanlarla tek tek yapılan görüşmede, virüse karşı alınan önlemler ve son durum masaya yatırıldı.

Başkan Erdoğan, bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, BAKANLARLA TELEKONFERANS ÜZERİNDEN GÖRÜŞTÜ

"KURALLARA UYGUN YAP"

Başkan Erdoğan, konferansta bakanlara çeşitli önerilerde bulundu. Erdoğan'ın dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" ifadelerini kullanması tebessüm yarattı.

Başkan Erdoğan telekonferansta bakanlara önerilerde bulundu BAŞKAN ERDOĞAN TELEKONFERANSTA BAKANLARA ÖNERİLERDE BULUNDU

DÜN DE KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Başkan Erdoğan, dün de bakanlarla son durumu telekonferans sistemi üzerinden değerlendirdi. Erdoğan, okulların tatil sürecinden, fırsatçıların tutumuna kadar birçok konuda önemli mesaj verdi. Erdoğan, okulların tatili için, 'Bilim Kurulu işin ehli, kararı onların düşüncesi ile verin' derken, faturalarını ödeyemeyenlerin doğal gaz ve elektriğinin asla kesilmeyeceğini ifade etmişti.

Erdoğan'ın bugünkü kritik görüşmesinde görüntüler lanse edildi, ancak içerikler paylaşılmadı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE ÜYELERİYLE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE GÖRÜŞTÜ

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