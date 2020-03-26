- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı! İşte ilk görüntüler |Video
Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin yapılacak 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne Huber Köşkü'nden katıldı.
KÜRESEL KORONAVİRÜS MÜCADELESİ
Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüştü. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilciler de katıldı.
BAKAN ALBAYRAK DA EŞLİK ETTİ
Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.
İŞTE G-20 ÜLKELERİ
G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.