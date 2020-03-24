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Başkan Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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BAŞKAN'DAN VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMESİ

Son dakika haberine göre, Türkiye ve Genel Başkanı , partisinin İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın başkanlığında, İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan önlemler görüşüldü.

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