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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? BAKAN AÇIKLADI

Son dakika haberine göre , "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı" dedi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili de konuşan , "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan , "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı" dedi..

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

Küresel olarak ilk kez böyle bir krizle karşı karşıyayız. Hepimizin yaşı bunu örnekleyecek bir vakayı yaşamadık. Dünyayı iyi takip ediyoruz, neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz.

Konuyu 24 saat içeriğinde izleyen sonuç izlemeye çalışan bir süreci de yaşamaya çalışıyoruz

65 yaş üstü için çok önemli kararlar aldık. Sağlık için çok önemli tedbirler aldık. Bu tedbirler yine bu konularla ilgili tedbir almaya devam ediyor.

İstişare halinde Sayın Cumhurbaşkanımızında talimatıyla gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bu karar içinde yaşlılarımızın mağduriyetlerini nasıl giderebiliriz diye toplantılar yaptık. Umreden ve yurt dışından yayıldı bu virüs. 65 yaş üstü bu konuda risk bir grup. Allah korusun bu virüsün onları daha çok etkileyeceği bir risk gurubudur. Alınan kararlar milletimizin açısından olumlu görüldü. Bu konuyu istismar etmek isteyenler var. 1748 hesap tespit ettik. Bunların çoğu terör örgütlerine ait hesaplar. Bunlar FETÖ, PKK, DHKPC gibi hesaplar.

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"VALİLERİMİZLE TOPLANTI YAPTIK"
Bunların amacı vatandaşımızı infiale sürüklemek isteyen hesaplar.

Şunu ifade etmek isterim. Geçen akşam valilerimizle toplantı yaptık.

Biz bir Vefa destek grubu oluşturduk. İllerde Valilerimiz, ilçelerde Kaymakamlarımız başlarında.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kurumlarımız seferber oldu. Türkiye bu konuda örnek bir çalışma yürütüyor.

65 yaş üstünde kimsesiz, yalnız, hasta bunların hepsine ulaşılıyor.

3 GRUP KURULDU

3 grup kurduk bunlarla ilgili.

İlk olarak 112, 155 ve 156. İkincisi valilik ve kaymakamlarımız. Üçüncüsü ise aile hekimlikleri.

Şu ana kadar yaşlılarımızdan toplam 239 bin çağrı aldık.

Yüzde 83 yolcu trafiğinde düşüş söz konusu. Şehir içi trafikte 15 büyükşehiri baz aldık. Burada da ortalama yüzde 65 oranında şehir içi trafik yoğunluğunda düşme söz konusu oldu. Biz bunu olumlu görüyoruz. İşe gidiş geliş saatleride bizim ölçeğimiz içindedir.

Toplu taşıma araçlarında yüzde 65, bazı illerde yüzde 85 düşüş söz konusu. Türkiye genelinde de tedbirler almaya çalışıyoruz.

Tüm polis, jandarma, belediye hopörlerimizden sürekli vatandaşlarımıza mesajlar gönderiyoruz. 65 üstü vatandaşlarımıza evde kalmalarının sağlık açısından iyi olacağıyla ilgili mesajlar ve bilgilendirmeler gönderiyoruz.

Bu konuda toplumsal bir osrumluluk oluştuğunu bildirmek istiyorum.

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"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?"
Süreci yakından takip ediyoruz. Şimdilik gerek yok, süreç farklı noktaya giderse olabilir.

Sağlık bakanlığı ve bilim kuruluyla sürekli değerlendiriyoruz.

Vatandaşlarımız tedbirlere uyuyor. Herkes kendi sürecini takip ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya belkide gerek olmayabilir. Süreç başka noktaya giderse farklı tedbirler almak gerekebilir.

Elimizde sokağa çıkma yasağıyla ilgili tedbirler var.

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