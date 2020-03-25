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25.03.2020

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bu kapsamda son bir hafta içerisinde sosyal medyada 1748 hesap tespit ettiklerini, bunların yüzde 65'inin terör örgütlerine müzahir olduğunu dile getiren Soylu, "Bunlar FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve buna benzer tüm terör örgütlerinin aslında enfekte etmeye çalıştığı, sosyal medyada istismar oluşturmak istediği, vatandaşımızı infiale sürüklemek istediği hesaplar olarak nitelendiriliyor." ifadelerini kullandı.

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