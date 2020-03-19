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Son dakika: Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 64 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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PROVOKATİF KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI YAPAN 64 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında 64 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

'nca, sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşımları yaptıkları tespit edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 242 şüpheli tespit edildi, 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir." denildi.

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