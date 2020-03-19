Son dakika: Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 64 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında 64 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nca, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptıkları tespit edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığı açıklandı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 242 şüpheli tespit edildi, 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir." denildi.