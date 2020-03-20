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Son dakika: Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşıma 22 gözaltı!

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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KORONA İLE İLGİLİ PROVOKATİF PAYLAŞIMA 22 GÖZALTI!

Son dakika... Corona virüsü salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda 55 kişiden 22'si gözaltına alındı.

Son dakika... Corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başaltımıştı.

Yeni habere göre bu kapsamda 55 kişiden 22'si gözaltına alındı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü yurt dışı kaynaklı 55 hesabı tespit ederek, hesaplarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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