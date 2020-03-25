Son dakika: Bakan Kurum duyurdu: Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hazine taşınmazlarının ihalelerine ilişkin kararı paylaştı.
"NİSAN AYI SONUNA KADAR İHALE YAPILMAYACAKTIR"
Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." bilgisini verdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 25, 2020
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