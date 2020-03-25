Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! 25 Mart AFAD son depremler listesi
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.08 kilometre altında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İşte AFAD'dan alınan bilgilere göre, 25 Mart son depremler listesi...
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olarak açıklanan deprem saat 11.34'te gerçekleşti.
Yerin 7.08 kilometre altında meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.25 10:23:36 40.5103 29.2825 18.4 -.- 2.9 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2020.03.25 08:31:42 38.2910 38.9460 26.5 -.- 1.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.03.25 07:55:21 38.5280 39.2962 11.6 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2020.03.25 07:14:35 36.9628 27.3420 14.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.25 07:13:53 36.9387 27.3373 17.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.25 06:32:46 38.9662 27.8713 16.4 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.25 06:29:11 38.1928 44.5698 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.25 06:09:21 36.9543 27.3733 17.1 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.25 05:47:35 38.3535 39.0188 7.8 -.- 2.2 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.25 05:42:34 38.2605 42.8412 13.0 -.- 1.9 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2020.03.25 05:30:12 38.4458 39.3718 5.2 -.- 1.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.25 05:29:44 38.4613 39.4125 5.5 -.- 2.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.25 04:59:15 38.3825 39.0650 10.6 -.- 2.0 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.25 04:57:27 34.8780 24.0552 4.2 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.25 03:36:17 39.1040 27.8080 7.5 -.- 2.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.25 03:28:56 37.1388 36.3055 5.0 -.- 2.5 -.- DERVISLI-(OSMANIYE) İlksel
2020.03.25 03:24:25 37.1152 36.3460 2.6 -.- 3.3 3.3 ISSIZCA-(OSMANIYE) İlksel
2020.03.25 03:23:31 37.1322 36.3587 6.6 -.- 3.4 3.5 CAGSAK-(OSMANIYE) İlksel
2020.03.25 03:02:26 39.0565 27.8152 9.4 -.- 2.1 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.25 02:37:27 38.4330 39.2590 8.7 -.- 1.7 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.25 02:36:18 38.3402 38.8132 15.3 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
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