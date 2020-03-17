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Son dakika: Koronavirüs hakkında provokatif paylaşım yapan 24 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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24 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını hakkında sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapanlar için harekete geçildi. İçişleri Bakanlığı 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 137 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

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