Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Twitter'dan koronavirüs mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında Twitter üzerinden bir video mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajını, "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." ifadeleriyle paylaştı.