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Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre, Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini söyledi.

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