21 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 21 Mart Cumartesi

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldığını ve 277'sinin pozitif çıktığını belirtirken hasta sayısının 947'ye ulaştığını bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs ile ilgili son rakamları açıkladı |Video SAĞLIK BAKANI KOCA KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ SON RAKAMLARI AÇIKLADI |VİDEO

İŞTE AÇIKLAMA

Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.

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