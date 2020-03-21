- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Dünyada koronavirüs (coronavirus) rakamlarında son durum ne? İşte yanıtı |Video
Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (corovirus) yaklaşık 300 bin kişi etkiledi 12 bin kişi yakın insanın ise hayatını kaybetmesine neden oldu. Peki 21 Mart 2020 Cumartesi günü itibariyle son durum ne? A Haber sunucusu canlı yayında aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.