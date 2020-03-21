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21.03.2020

Son dakika: Dünyada koronavirüs (coronavirus) rakamlarında son durum ne? İşte yanıtı |Video

Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (corovirus) yaklaşık 300 bin kişi etkiledi 12 bin kişi yakın insanın ise hayatını kaybetmesine neden oldu. Peki 21 Mart 2020 Cumartesi günü itibariyle son durum ne? A Haber sunucusu canlı yayında aktardı.

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