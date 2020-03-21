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Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 112 ölüm daha

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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FRANSA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU: 562 ÖLÜ

Son dakika haberine göre, 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112 kişi artarak 562'ye yükseldi.

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