22 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail Başbakanı Netanyahu: "Koronavirüs nedeniyle İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
ABONE OL
İSRAİL'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE ONBİLERCE KİŞİ ÖLEBİLİR

... Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının onbinleri bulabileceğini söyledi.

Kanal 12 Televizyonu'na konuşan Netanyahu, "Hiç kimse işlerin hangi safhaya varacağını bilmiyor. Sağlık Bakanlığı ilerleyen günlerde günde 20 bin kişiye test uygulayabilir." dedi.

"Koronavirüsün İsrail'de onbinlerce kişinin ölmesine neden olabileceğini" belirten Netanyahu, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 olabileceğini kaydetti.

Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail'in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurmuştu.

Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti. AA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA