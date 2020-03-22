İcra ve iflas takipleri durduruldu
Son dakika haberi... Yargıda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak için yeni bir önlem alındı. Başkan Erdoğan'ın kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tebirler ve önlemler artarak devam ediyor. Yargıda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak için yeni bir önlem alındı.
İCRA, İFLAS VE HACİZ İŞLEMLERİ DURDURULDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla nafaka dışında icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takipler durduruldu. Resmi gazetede yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu'nun 330. maddesi gereğince sahip olduğu yetkiyi kullanmış oldu. Karara göre nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.
VATANDAŞLAR HERHANGİ BİR HAK KAYBI VEYA MAĞDURİYET YAŞAMAYACAK
Bu çerçevede taraf ve takip yapılmamasına, yeni icra takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
Bu karar sayesinde, koronavirüs salgını nedeniyle icra dairelerindeki iş ve işlemlerini takip edemeyen vatandaşlar herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamayacak. 30 Nisan'a kadar yeni icra başvurusu veya haciz işlemleri de söz konusu olmayacak.
Salgın tehlikesinin devam etmesi halinde bu süre yine aynı usulle Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir.
Yeni bir karar alınmazsa 1 Mayıs'tan itibaren icra iflas işlemleri aynen devam edecek.
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