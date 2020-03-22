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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: 65 yaş üstü ve kronik hastalar kesinlikle dışarı çıkmasın |Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüsle ilgili bir video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda 65 yaş üstü ve kronik hastaların kesinlikle evden çıkmamaları konusunda uyardı. Öte yandan Erdoğan, "Devlet olarak her şeyin tedbirini aldık" dedi. İşte Erdoğan'ın o açıklaması...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde." dedi.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur."
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