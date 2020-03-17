17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İletişim Başkanlığından flaş açıklama: OHAL ilanı, sokağa çıkma yasağı söylentisi gerçek değil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: OHAL İLANI SÖYLENTİSİ GERÇEK DEĞİL

İletişim Başkanı , "Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz." dedi.

İletişim Başkanı , "Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz." açıklamasında bulundu.

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs corona virüs nedeniyle OHAL ilan edilecek iddiası yalanlandı |Video "TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE OHAL İLAN EDİLECEK" İDDİASI YALANLANDI |VİDEO

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelenin son derece şeffaf, kararlı ve akılcı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Devlet olarak virüsün ülkeye sirayetini asgari düzeyde tutmak için gece gündüz çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çeken Altun, bu süreçte her fikir, öneri ve şikayetin en rasyonel şekilde değerlendirildiğini, dinamik ve çözüm odaklı yaklaşımların öncelendiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: OHAL ilanı söylentisi gerçek değil |Video İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: OHAL İLANI SÖYLENTİSİ GERÇEK DEĞİL |VİDEO

VİRÜSLE MÜCADELE MESAJI

Altun, vatandaşların mücadelenin her safhasında gösterdiği hassasiyetin kendilerini cesaretlendirdiğini ifade ederek, virüsle mücadelenin azami hassasiyet gösterilmesi gereken bir başka boyutunun da iletişim olduğuna dikkati çekti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ BU MÜCADELEDE..."

İletişim araçlarının böylesine etkin kullanıldığı bir atmosferde oluşturulan dezenformasyonun önüne geçilmesinin oldukça önemli olduğunu değerlendiren Altun, şunları kaydetti:

"Koronavirüs konusunun ülkemizin gündeminde üst sıralara çıktığı ilk günden bu yana özellikle kısıtlayıcı bazı tedbirlerin alınacağı söylentilerinin, gerek sosyal gerekse konvansiyonel medyada kasıtlı olarak ön planda tutulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Özellikle Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz."

Altun, Türkiye'nin bu süreci de devlet millet dayanışmasıyla atlatacağına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tüm tedbirleri alıyoruz İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Koronavirüs' Covid-19 paylaşımı! Türkiye dünyaya örnek oldu |Video İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN 'KORONAVİRÜS' (COVİD-19) PAYLAŞIMI! TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU |VİDEO
İletişim Başkanlığı alınan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA