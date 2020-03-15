15 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Cumhurbaşkanlığı alınan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
ABONE OL
CUMHURBAŞKANLIĞI ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığından koronavirüse yönelik alınan tedbirlerle ilgili açıklama geldi. 4 maddelik açıklamada '', , , , Norveç, , , ve ’dan Türkiye'ye yapılan uçuşların  saat 24.00 itibarıyla durdurulacağı, Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan vatandaşların  Pazartesi günü yerel saatle 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracakları, bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacakları kaydedildi.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada " 'ın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ile video konferansla katılım sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır." denildi.

İşte alınan kararlar:

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde , , , , Norveç, , , ve 'dan ülkemize yapılan uçuşlar saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır.

2. Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız Pazartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır.

3. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00'e kadar tamamlanacaktır.

4. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır.

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında kütüphanelerin ziyarete kapatıldığını duyurdu SON DAKİKA: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KÜTÜPHANELERİN ZİYARETE KAPATILDIĞINI DUYURDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA