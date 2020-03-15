Cumhurbaşkanlığı alınan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığından koronavirüse yönelik alınan tedbirlerle ilgili açıklama geldi. 4 maddelik açıklamada ''Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye'ye yapılan uçuşların 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacağı, Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan vatandaşların 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracakları, bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacakları kaydedildi.
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ile video konferansla katılım sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır." denildi.
İşte alınan kararlar:
1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır.
2. Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır.
3. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00'e kadar tamamlanacaktır.
4. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır.
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