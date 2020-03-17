İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a geldi
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs sonrası İngiltere'de yaşayan Türkler yurda dönmek istedi. İngiltere'deki vatandaşlar Türk Hava Yollarının düzenlediği iki ek seferle Londra'dan İstanbul'a geldi.
İngiltere'de bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.
İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşlar, Türk Hava Yollarının düzenlediği iki ek seferle Londra'dan İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanına saat 16.30 sıralarında inen uçaktaki yolcular, sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcuların büyük bölümünün tedbir amaçlı maske ve eldiven taktığı görüldü.
"TÜRKİYE KADAR İŞİ CİDDİYE ALMADILAR"
Yolculardan Gözde Kanyılmaz, sürecin çok stresli olduğunu, son anda geldikleri için kendilerini biraz şanslı hissettiklerini aktardı. Kanyılmaz, "Çünkü dün akşam ek biletler çıkmadan ailemle konuştuğumda gelemeyeceğimi düşünüyordum, son anda çıkardılar biletleri, mucize bir şekilde gelebildik. 14 gün dışarı çıkmamak gerekiyor. Bu sebeple uyabildiğim kadar kurallara uymaya çalışacağım." dedi.
Yolculardan Turan Bayraktar da son anda bilet alabildiklerini anlatarak, "Kendimizi şanslı hissediyoruz. Kendimizi daha güvende hissettiğimiz için, orada yabancı olduğumuz için buraya gelmek istedik. İngiltere'de yüksek lisans yapıyorum. Dün ekstradan uçak açtılar, biz alıp öyle geldik. Genel olarak duruma baktığımızda da Türkiye kadar işi ciddiye almadıklarını görüyoruz. Onun verdiği bir tedirginlikle ülkemize dönmeyi tercih ettik. Karantinaya da kesinlikle uyacağım. Bunun vebali var, 14-15 gün dışarı çıkmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
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