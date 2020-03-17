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İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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İNGİLTERE'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARI İSTANBUL'A GELDİ

Dünyayı kasıp kavuran sonrası 'de yaşayan Türkler yurda dönmek istedi. İngiltere'deki vatandaşlar Türk Hava Yollarının düzenlediği iki ek seferle Londra'dan İstanbul'a geldi.

'de bulunan ve yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşlar, Türk Hava Yollarının düzenlediği iki ek seferle Londra'dan İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanına saat 16.30 sıralarında inen uçaktaki yolcular, sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcuların büyük bölümünün tedbir amaçlı maske ve eldiven taktığı görüldü.

Son dakika: İletişim Başkanlığından flaş açıklama: OHAL ilanı, sokağa çıkma yasağı söylentisi gerçek değil SON DAKİKA: İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN FLAŞ AÇIKLAMA: OHAL İLANI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÖYLENTİSİ GERÇEK DEĞİL

"TÜRKİYE KADAR İŞİ CİDDİYE ALMADILAR"

Yolculardan Gözde Kanyılmaz, sürecin çok stresli olduğunu, son anda geldikleri için kendilerini biraz şanslı hissettiklerini aktardı. Kanyılmaz, "Çünkü dün akşam ek biletler çıkmadan ailemle konuştuğumda gelemeyeceğimi düşünüyordum, son anda çıkardılar biletleri, mucize bir şekilde gelebildik. 14 gün dışarı çıkmamak gerekiyor. Bu sebeple uyabildiğim kadar kurallara uymaya çalışacağım." dedi.

Yolculardan Turan Bayraktar da son anda bilet alabildiklerini anlatarak, "Kendimizi şanslı hissediyoruz. Kendimizi daha güvende hissettiğimiz için, orada yabancı olduğumuz için buraya gelmek istedik. İngiltere'de yüksek lisans yapıyorum. Dün ekstradan uçak açtılar, biz alıp öyle geldik. Genel olarak duruma baktığımızda da kadar işi ciddiye almadıklarını görüyoruz. Onun verdiği bir tedirginlikle ülkemize dönmeyi tercih ettik. Karantinaya da kesinlikle uyacağım. Bunun vebali var, 14-15 gün dışarı çıkmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yaşayan Türklere 'Korona' tahliyesi! İstanbul Havalimanı'na ilk uçak indi AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLERE 'KORONA' TAHLİYESİ! İSTANBUL HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNDİ

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